Asp Reggio Calabria al via la settima edizione di Endocrinologia dello Stretto

Venerdì 6 giugno alle 10.30, l’hotel Excelsior di Reggio Calabria apre le porte alla settima edizione di “Endocrinologia dello Stretto”, un evento di grande rilievo nel panorama scientifico nazionale. Questo convegno rappresenta un’importante occasione di confronto e aggiornamento per specialisti e ricercatori, che si riuniscono per condividere le ultime scoperte e innovazioni nel campo dell’endocrinologia. Gli obiettivi di questa edizione sono di favorire la collaborazione multidisciplinare e promuovere l’eccellenza nella cura e nella ricerca endocrinologica.

