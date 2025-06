Asola una fuga di gas dalla bombola e s’incendia la cucina | marito e moglie di 79 e 84 anni gravemente ustionati

Una tranquilla mattina ad Asola si è trasformata in tragedia: un incendio scoppiato da una fuga di gas ha provocato gravi ustioni a una coppia di anziani. I due coniugi, rispettivamente di 79 e 84 anni, sono stati soccorsi dalle squadre di emergenza e trasportati d’urgenza in ospedale. Un incidente che sottolinea quanto sia fondamentale la massima attenzione nelle operazioni domestiche, ricordandoci l'importanza della prevenzione e della prudenza in casa.

Asola (Mantova), 5 giugno 2025 – Un incendio è divampato questa mattina, verso le 10.30, ad Asola, nel Mantovano. Un incidente domestico in un’abitazione che ha avuto come tragico epilogo due anziani, marito e moglie, gravemente ustionati dalle fiamme. Tutto è successo intorno alle 10 e mezza alla frazione Castelnuovo della cittadina, in via Verdi. Le cause . Le fiamme si sono propagate dalla cucina dell’appartamento. Da quanto è stato appurato dai vigili del fuoco, l’incendio è scaturito da una fuoriuscita di gas che si è generata a seguito della sostituzione della bombola. Il tubo di collegamento della bombola con i fornelli non era stato probabilmente sigillato correttamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Asola, una fuga di gas dalla bombola e s’incendia la cucina: marito e moglie di 79 e 84 anni gravemente ustionati

