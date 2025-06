Ascolti TV | Mercoledì 4 Giugno 2025 L’Isola arranca 13 3% disastro Amadeus 2 3%

Mercoledì 4 giugno 2025 si conferma un giorno di alti e bassi per la tv italiana, tra successi e momenti di crisi. L’Isola dei Famosi continua a incollare il pubblico, mentre altri programmi faticano a mantenere l’attenzione. Scopriamo insieme i numeri e gli orientamenti degli ascolti della serata, per capire quali show hanno conquistato il cuore degli italiani e quali, invece, devono ancora lavorare per risalire la china.

Nella serata di ieri, mercoledì 4 giugno 2025, su Rai1 Se scappi, ti sposo ha interessato 1.936.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale5 l’ Isola dei Famosi ( qui la cronaca della quinta puntata ) ha conquistato 1.728.000 spettatori con uno share del 13.3% (La Isla Bonita a 947.000 e il 21.2%). Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene 1.102.000 spettatori pari al 5.9% e Oltre il Paradiso 738.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 La guerra di domani incolla davanti al video 1.000.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3, dopo la presentazione (1.393.000 – 7.1%), Chi l’ha Visto? segna 1.860. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 4 Giugno 2025. L’Isola arranca (13.3%), disastro Amadeus (2.3%)

