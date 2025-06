ascolti tv del 4 giugno julia roberts su rai 1 sfida l isola di veronica gentili

Il 4 giugno è stato un vero e proprio duello televisivo tra star e programmi di grande richiamo. Julia Roberts e Richard Gere, con "Se scappi, ti sposo", hanno conquistato il pubblico su Rai 1, sfidando la conduttrice Veronica Gentili e il suo “Isola dei Famosi” su Canale 5. Intanto, su Rai 3, “Chi l’ha visto?” ha svelato nuovi dettagli sul delitto di Garlasco, dimostrando come il panorama televisivo continui a sorprendere e appassionare.

Julia Roberts e Richard Gere su Rai 1 con Se scappi, ti sposo hanno sfidato Veronica Gentili che ha condotto su Canale 5 l’ Isola dei Famosi. Mentre su Rai 3 Chi l’ha visto? ha tenuto banco con le novità sul delitto di Garlasco. Per la rassegna “I mille volti di Julia”, Rai 1 ha mandato in onda la commedia, Se scappi, ti sposo, dove la Roberts è tornata a recitare accanto a Richard Gere dopo il grande successo di Pretty Woman. Su Canale 5 Veronica Gentili ha condotto un’altra puntata dell’ Isola dei Famosi. Mentre su Rete 4 a Fuori dal Coro si è dato ampio spazio a un’inchiesta sugli immigrati entrati in Italia sfruttando le tutele che spetterebbero ai rifugiati politici: tra i richiedenti, sembra, infatti, riescano a insinuarsi anche persone che non avrebbero diritto a questo status. 🔗 Leggi su Dilei.it