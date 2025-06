Ascolta ora il nuovo singolo di Berto | Ti porto via!

Ascolta ora il nuovo singolo di Berto, "Ti Porto Via". Disponibile sulle piattaforme digitali dal 23 maggio, e in rotazione radiofonica da venerdì 6 giugno 2025, questa canzone ci invita a esplorare il viaggio come simbolo di crescita e rinascita. Berto trasforma le emozioni degli ultimi due anni in un’ode alla libertà, alla scoperta e alla leggerezza. Il pezzo nasce con l’intento di ispirare e accompagnare chi cerca nuove strade e orizzonti inesplorati.

Da venerdì 6 giugno 2025 sarà in rotazione radiofonica “TI PORTO VIA”, il nuovo singolo dei BERTO già disponibile sulle piattaforme digitali dal 23 maggio.. “Ti porto via” è un brano che racconta il viaggio come occasione di crescita, liberazione e scoperta. L’artista riflette sulle esperienze degli ultimi due anni e trasforma emozioni vissute tra distacchi, nuove consapevolezze e desiderio di leggerezza in musica. Il pezzo nasce con l’intento di lasciare da parte la nostalgia e abbracciare il cambiamento come opportunità. Le liriche alternano momenti intimi a immagini di condivisione e spensieratezza, con un linguaggio diretto e contemporaneo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Ascolta ora il nuovo singolo di Berto: “Ti porto via”!

Approfondimenti da altre fonti

Fedez, Achille Lauro, Orietta Berti - MILLE (Official Video)