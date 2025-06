artemisia gentileschi e la sua capacità di sopravvivere a un esplosione

secolo XVII, un'epoca di grandi sfide e di straordinarie conquiste artistiche. Artemisia Gentileschi non è solo una pittrice tra le più celebrate del suo tempo, ma anche un simbolo di forza e resilienza, capace di superare ostacoli insormontabili e di lasciare un'eredità che ancora oggi ci ispira. Ma come ha fatto questa straordinaria artista a sopravvivere a un’esplosione di difficoltà e a emergere più forte di prima? Scopriamolo insieme.

Ormai è noto a tutti la capacità degli scarafaggi di sopravvivere un po' a tutto, un po' ovunque, alle radiazioni, senza acqua e cibo, e addirittura, riescono a vivere senza la testa, insomma sicuramente attribuirei a loro il concetto di resilienza. Un altro essere vivente a cui avrei attribuito il concetto di resilienza è sicuramente Artemisia Gentileschi, artista illustre del 1600. Però per spiegarvi il motivo vi devo catapultare indietro nel 2020, il 4 agosto per precisione, a Beirut. Se dico agosto 2020 e Beirut probabilmente a tutti verrà in mente l'esplosione che c'è stata e che ha provocato oltre 200 morti e migliaia di feriti e altrettanti edifici distrutti, ma tra tutti quei detriti c'era anche qualcosa di speciale a nascondersi.