Arte da record Boom di visitatori per Tincolini

Arte da record: un boom di visitatori per Filippo Tincolini, con circa 44.000 presenze in soli tre mesi! La mostra "Human Connections" ha coinvolto il pubblico tra piazza Duomo, Carducci, Sant’Agostino e Marina, regalando un percorso scultoreo unico. Promossa dal Comune e patrocinata dalla Regione, questa esposizione si prepara ora a viaggiare oltre i confini locali, portando la sua straordinaria arte a nuove realtà e continuando a emozionare. Una testimonianza di come l’arte possa unire e ispirare ovunque.

Si chiude con circa 44.000 visitatori e si prepara a viaggiare la mostra "Human Connections" di Filippo Tincolini curata da Alessandro Romanini (nella foto) promossa dal Comune e patrocinata dalla Regione. Record di visitatori in tre mesi da febbraio a lunedì. Un percorso scultoreo con oltre 40 opere da piazza Duomo, piazza Carducci, chiesa e Chiostro di Sant'Agostino e a Marina la piazza davanti al Pontile. La mostra andrà in altre realtà. Una riflessione artistica sulle relazioni umane nell'era della connessione permanente. Il successo della mostra non si è limitato all'esposizione delle opere.

