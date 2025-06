Arte cultura e gastronomia a Rutigliano | torna la Fiera del Fischietto ospiti i Dirotta su Cuba e Orchestra Mancina

Arte, cultura e gastronomia si fondono a Rutigliano in un weekend all’insegna delle eccellenze locali. La Fiera del Fischietto – Edizione Speciale, che si terrà sabato 7 e domenica 8 giugno 2025, promette di incantare visitatori con la bellezza dei fischietti in terracotta e ospiti d’eccezione come i Dirotta su Cuba e l’Orchestra Mancina. Un evento imperdibile che celebra tradizione e innovazione, trasportando tutti in un mondo di musica, arte e sapori autentici.

Nel weekend, a Rutigliano, si accendono nuovamente i riflettori sui fischietti in terracotta: sabato 7 e domenica 8 giugno 2025 è in programma, infatti, la Fiera del Fischietto – Edizione Speciale. Dopo l'appuntamento tradizionale di gennaio – che si svolge, in concomitanza, con la festività di.

