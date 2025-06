Arte a Roma dal 20 giugno Pop in Time di Luca Terribili

A Roma, dal 20 giugno al 22 settembre, le suggestive sale di Il Margutta Veggy Food and Art accolgono "Pop in Time – Intagli iconici" di Luca Terribili. Questa mostra personale trasforma il legno in un linguaggio visivo affascinante, immergendoci in temi di tempo, memoria e identità urbana. Curata da Flaminia Gallo e Tina Vannini, l'esposizione celebra anche il ritorno dell’artigianato in via Margutta, offrendo un’esperienza che unisce arte e tradizione. Non perderla!

Roma, 5 giu. (askanews) – Dal 20 giugno al 22 settembre a Roma, gli spazi de Il Margutta Veggy Food and Art ospitano la prima mostra personale di Luca Terribili, “Pop in Time – Intagli iconici”, un’esposizione che trasforma il legno in linguaggio visivo per esplorare i concetti universali di tempo, memoria e identità urbana. La mostra, curata da Flaminia Gallo e Tina Vannini, rappresenta anche un omaggio all’artigianato che torna in via Margutta in chiave pop, reinterpretando lo spirito artistico della storica via romana attraverso uno sguardo contemporaneo. L’esposizione si articola in una selezione di opere che dialogano con la Pop Art, il design contemporaneo e l’artigianato artistico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

