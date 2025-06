Arsenal in Leroy Sane Transfer parla come mbeumo snobbato

L’Arsenal si prepara a fare una mossa audace: secondo fonti affidabili, il club di Mikel Arteta potrebbe puntare su Leroy Sane come soluzione per rinforzare l’attacco, nonostante la recente delusione contro Bournemouth. In un mercato ricco di sorprese, si fa sempre più concreta l’idea che i Gunners stiano valutando l’assalto a un talento di livello mondiale, pronto a mettere in discussione anche le scelte più scontate. Ma cosa ne pensa il mondo del calcio?

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: I giocatori di Mikel Arteta e Arsenal reagiscono dopo aver perso contro Bournemouth allo stadio Emirates (foto di Ryan PierseGetty Images) L’Arsenal non sta prendendo una priorità ala giusta quest’estate, ma sembra aperto a scattare l’agente libero Leroy Sane, secondo Charles Watts. Scrivere nella sua ultima esclusiva Catturato Colonna, Watts ha spiegato che i Gunners non hanno mai trascorso ben 60 milioni di sterline su qualcuno come Bryan Mbeumo quest’estate. L’Arsenal ha troppe altre firme che devono essere fatte in questa finestra di trasferimento, quindi Mbeumo probabilmente non sarebbe stato un buon uso dei fondi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Contenuti che potrebbero interessarti

Arsenal Target Leroy Sane detiene colloqui contrattuali con il Bayern Monaco - Leroy Sané al centro del mercato: mentre l'Arsenal punta su di lui, il Bayern Monaco non resta a guardare e offre un contratto migliorato per trattenere il suo talento.

Segui queste discussioni su X

Leroy sane in phase 9. This club is a joke Tweet live su X

Arsenal latest news: Zubimendi's transfer comments | Leroy Sane reaction | Jorginho agreement