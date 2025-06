Arsenal Barcellona e Manchester City seguono il ‘Lamine Yamal inglese’ Max Dowman 15 anni | le contromosse dei Gunners e di Arteta

L’Arsenal, il Manchester City e il Barcellona sono sulle tracce di Max Dowman, il giovane prodigio inglese considerato il “Lamine Yamal” d’oltremanica. A soli 15 anni, il trequartista di Chelmsford sta già facendo parlare di sé con record impressionanti e un talento che fa sognare i tifosi. Le contromosse dei Gunners e di Arteta sono pronte a sfruttare ogni occasione per portarlo in prima squadra, ma le sfide sono appena iniziate...

Arsenal, Manchester City e Barcellona a caccia di Max Dowman: a 15 anni è considerato una sorta di Lamine Yamal d'oltremanica Max Dowman, nato nel 2009 a Chelmsford, è un trequartista inglese che sta emergendo come uno dei talenti più promettenti dell'Arsenal. Nonostante abbia solo 15 anni, ha già stabilito diversi record: è diventato il

