Arrivano i casting per ’Avanti un altro’

Se sogni di entrare nel mondo dello spettacolo e diventare protagonista di "Avanti Un Altro" nell’edizione 2025, questa è la tua occasione! I casting itineranti di Mediaset sono alle porte e si terranno mercoledì 25 giugno. L’unico requisito? Essere maggiorenni. Per partecipare al casting è sufficiente presentarsi con entusiasmo e il desiderio di mettersi in gioco: non perdere questa chance unica di brillare sul piccolo schermo!

Se siete appassionati della trasmissine tv ’Avanti Un Altro’ e sognate di diventare protagonisti dell’edizione 2025, è arrivato il momento di fare il primo passo. Sono infatti state annunciate le nuove date dei casting tv itineranti che consentiranno di prendere parte, come concorrenti, al popolare quiz game di Mediaset. I casting si faranno mercoledì 25 giugno. L’unico requisito è quello di essere maggiorenni. Per partecipare al casting è possibile: inviare una email ad [email protected] con i propri dati anagrafici, il proprio recapito telefonico e una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arrivano i casting per ’Avanti un altro’

Segui queste discussioni su X

#LesVotives arrivano agli I-Days Milano Coca-Cola 2025! La giovane band milanese si aggiunge al cast della giornata del 20 giugno con headliner i leggendari DURAN DURAN 20 giugno 2025 • I-Days Milano ? DURAN DURAN ? Les Votives Bi Tweet live su X

Musica dello Iettatore di Avanti un Altro 2021 - Enstorminated