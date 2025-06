Arriva Very Plus | tutti i vantaggi di Very Mobile e molto di più

Arriva Very Plus, la novità che rivoluziona il modo di vivere la tua connettività. Con tutti i vantaggi di Very Mobile e molto di più, questa opzione ti dà accesso a 5G full speed, Giga extra e tantissime opportunità in continua evoluzione. Scopri come rendere la tua esperienza ancora più completa e coinvolgente, perché con Very Plus il futuro è adesso… e non finisce mai di sorprendere.

Roma, 5 giugno 2025 – Nasce Very Plus, la nuova opzione di Very Mobile, l’operatore telefonico del mercato italiano conveniente e trasparente “da sempre e per sempre”. Very Plus prevede 5G full speed e Giga extra in aggiunta a quelli dell’offerta. Con la nuova opzione è possibile accedere anche ad ulteriori opportunità che si aggiornano ogni mese, come promozioni per cinema e ristoranti, offerte con partner sempre nuovi e un concorso instant win. In occasione del lancio, Very Plus è in promozione al costo mensile di 0,99 euro, con il primo mese gratuito, e può essere aggiunta all’offerta mensile per avere la possibilità di accedere a vantaggi dedicati. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - Arriva Very Plus: tutti i vantaggi di Very Mobile, e molto di più

