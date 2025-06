arriva una noche de tango al finis africae di senigallia

Preparatevi a vivere un’indimenticabile notte di tango al Finis Africae di Senigallia! Sabato alle 20.30, l’associazione Senatango invita gli appassionati a un doppio evento: una lezione con il maestro Hector Orzuza e una coinvolgente Milonga con Luigi Vai. La presenza di Orzuza, artista internazionale, promette di portare autentiche emozioni tanghoveramente condivise con il pubblico, rendendo questa serata un’occasione imperdibile per lasciarsi trasportare dal ritmo e dalla passione del tango.

"Una noche de Tango" al Finis Africae Resort di Senigallia. E’ qui che sabato, dalle ore 20.30, l’associazione Senatango propone un doppio evento imperdibile per gli amanti del tango. Prima una lezione con il maestro Hector Orzuza, poi una Milonga in compagnia di Luigi Vai. Particolarmente significativa la presenza di Orzuza, che ha partecipato a spettacoli ed eventi in Argentina, in Giappone e negli Stati Uniti, condividendo il palcoscenico con personaggi del calibro di Julio Iglesias. Hector Orzuza è stato docente in diverse scuole di tango, tra cui quelle dello storico Club Almagro e dell’accademia Tierra Tango a Buenos Aires. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it