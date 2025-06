Arriva la versione 2025 di Yamaha TMAX e TMAX Tech MAX

Dopo vent’anni di successi, Yamaha rinnova i suoi iconici TMAX e TMAX Tech MAX per il 2025, offrendo un mix irresistibile di stile sportivo, tecnologia all’avanguardia e prestazioni eccezionali. Questo maxi scooter, simbolo di libertà e innovazione, si evolve ancora una volta, portando su strada tutto l’esperienza accumulata nel tempo. Scopri le novità che renderanno ogni viaggio un’avventura straordinaria.

ROMA (ITALPRESS) – Arrivano sulle nostre strade TMAX e TMAX Tech MAX, i maxi scooter sportivi di casa Yamaha nella versione 2025, a 20 anni dalla presentazione della prima serie. Sin dalla sua introduzione, il TMAX è stato continuamente migliorato nel design e nel motore, insieme a una struttura del telaio in alluminio più avanzata e all’adozione dei più recenti sistemi elettronici di assistenza al pilota. In Europa ne sono state vendute più di 330.000 unità dal 2001. La versione 2025 presenta un nuovo look dinamico, un frontale più aggressivo, oltre a un’assistenza alla guida aggiornata e un quadro strumenti più avanzato, mentre il TMAX Tech MAX è dotato di finiture premium che mettono in risalto il suo status di scooter sportivo Yamaha per eccellenza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

