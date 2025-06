Arriva la quinta stagione di MTV Cribs Italia I dettagli

Preparati a scoprire gli spazi più esclusivi e sorprendenti delle celebrità italiane con la quinta stagione di MTV Cribs Italia! Dal 8 giugno alle 21.00, ogni settimana, intraprenderai un viaggio tra case da sogno, dettagli esclusivi e interviste imperdibili, il tutto in prima TV su MTV. E quest’anno, ad aprire le porte sarà ancora una volta Giulia Salemi, pronta a condividere il suo mondo. Non perdere l’appuntamento, perché il lusso e lo stile sono di casa!

