Arriva Karate Kid | Legends e l' asticella si alza ancora anche in direzione epica tamarrata

Preparati a un ritorno esplosivo con Karate Kid: Legends, il nuovo capitolo che porta l'epica tamarrata a livelli mai visti prima! Dopo il successo di Cobra Kai, il franchise si rinnova e si spinge oltre, promettendo azione, emozioni e sorprese senza precedenti. Dal 6 giugno al cinema, questa saga promette di alzare ancora di più l’asticella: non vorrai perdertelo!

Dopo il successo di Cobra Kai, serie che ha guadagnato il favore del pubblico, mantenendolo anche nei suoi momenti più folli, la saga torna al cinema con Karate Kid: Legends, nelle sale dal 6 giugno. A giudicare dal trailer, questa volta le ambizioni del franchise sono ancora più alte del solito. Il maestro Han, interpretato da Jackie Chan, assai meglio in arnese rispetto ai momenti che lo hanno visto insegnare le arti marziali a un giovane Jaden Smith nel corso di Karate Kid a base di kung fu, decide di chiedere l'aiuto di Daniel Larusso, il primo, mitico Karate Kid. Da una frase del trailer, che associa "due rami dello stesso albero", si intuisce che lo stile cinese di cui il maestro Han è detentore abbia anche creato il Miyagi-Do, ossia il karate reso famoso da Daniel LaRusso e dai suoi allievi.

