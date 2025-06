Arriva in città una Ferrari da F1 in grandezza naturale costruita con 562 mila mattoncini Lego

Un'opportunità unica per gli appassionati di motori e di Lego: nel cuore di Forlì, arriva una Ferrari SF-24 in grandezza naturale, composta da 562.000 mattoncini. Questa straordinaria riproduzione, esposta al Toys Center / Bimbostore del centro commerciale Punta di Ferro, unisce arte e passione, regalando un’esperienza coinvolgente a grandi e piccoli. Non perdere l’occasione di ammirare questa meraviglia e lasciarti trasportare dall’emozione!

