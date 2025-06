Arriva Belve Crime Francesca Fagnani intervista Massimo Bossetti intro di Stefano Nazzi

Preparati a un viaggio nel cuore delle storie più oscure e intense: su Rai2 debutta “Belve Crime”, il nuovo spin-off di Francesca Fagnani che porta il crimine in prima serata. La prima puntata, in onda il 10 giugno, promette un confronto senza precedenti con l’intervista esclusiva a Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio. Un appuntamento imperdibile per chi cerca verità e emozioni forti, perché il crimine non dorme mai...

Francesca Fagnani debutta con Belve Crime, il nuovo spin-off su Rai2: prima puntata il 10 giugno con l’intervista esclusiva a Massimo Bossetti, condannato per l’omicidio di Yara Gambirasio. Un confronto senza precedenti Il crimine entra in prima serata: arriva Belve Crime su Rai2. Con una mossa audace quanto controversa, Rai2 lancia Belve Crime, spin-off del popolare programma Belve di Francesca Fagnani. Stavolta però lo sgabello non sarà occupato da celebrità del mondo dello spettacolo o della politica, ma da persone coinvolte nei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi anni. Il primo episodio, in onda martedì 10 giugno, vedrà protagonista Massimo Bossetti, condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Arriva Belve Crime, Francesca Fagnani intervista Massimo Bossetti (intro di Stefano Nazzi)

In questa notizia si parla di: Belve Crime Arriva Francesca

BELVE CRIME: CONFRONTO TESO E SERRATO TRA FRANCESCA FAGNANI E MASSIMO BOSSETTI - Martedì 10 giugno alle 21.20 su Rai2, Francesca Fagnani conduce "Belve Crime", un viaggio nel lato oscuro della mente umana attraverso interviste esclusive a colpevoli e testimoni di vicende di cronaca nera.

Arriva #Belvecrime, il primo ospite di Francesca Fagnani è Massimo Bossetti https://msn.com/it-it/intrattenimento/tv/arriva-belve-crime-il-primo-ospite-di-francesca-fagnani-%C3%A8-massimo-bossetti/ar-AA1G81F7?ocid=socialshare… Partecipa alla discussione

Ma quello indignati, lo sanno che Francesca Fagnani è una giornalista ultra competente? Lo sanno che la quota “crime” c’era sempre in ogni puntata quando Belve andava in seconda serata? Gli ospiti più “pop” sono arrivati col passaggio in prima serata. Partecipa alla discussione

Francesca Fagnani, arriva la svolta a Belve: annunciato (a sorpresa) un ospite clamoroso - Francesca Fagnani debutta con una nuova versione di Belve e comincia la nuova avventura con un ospite clamoroso. Riporta cinezapping.com

Arriva Belve crime, il primo ospite di Francesca Fagnani è Massimo Bossetti - Dal 10 giugno, alle 21.20, su Rai2 interviste a colpevoli e protagonisti di vicende di cronaca nera. Stefano Nazzi introduce i casi ... Scrive msn.com

Francesca Fagnani spiazza con Belve Crime: arriva il colpaccio con Massimo Bossetti come primo ospite - Un’intervista esclusiva dal carcere di Bollate, un racconto inedito sul caso Yara e un nuovo format destinato a far discutere. Ecco cosa ha in mente Fagnani. Secondo libero.it

Francesca Fagnani debutta con 'Belve Crime', prima intervista a Massimo Bossetti