Arrestato sedicente medico argentino a Roma | la denuncia dei familiari di un minore

Arrestato a Roma un sedicente medico argentino con l’accusa di aver tratto in inganno i genitori di un ragazzino con disturbi neurologici. La polizia, a seguito di indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un sessantatreenne di nazionalità argentina, gravemente indiziato dei reati di esercizio abusivo della professione medica su territorio italiano e di truffa aggravata ai danni di persone offese. Le indagini condotte dal locale Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica, hanno avuto origine dalla denuncia sporta dai genitori di un quindicenne con disturbi neurologici, i quali si erano rivolti al professionista argentino in quanto ritenuto “luminare” per quel tipo di patologia. 🔗 Leggi su Lapresse.it