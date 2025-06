Arrestato finto medico | si spacciava ‘luminare’ nel campo dell’autismo e dottore di Papa Wojtyla

Un truffatore si spaccia per un luminare nel campo dell’autismo e addirittura come medico di Papa Wojtyla, ingannando le persone con false promesse di cura. A Roma, un argentino di 63 anni è stato arrestato per aver prescritto una terapia a base di staminali a un giovane autistico, dimostrando ancora una volta quanto siano rischiose le falsità nel mondo della salute. La vicenda solleva interrogativi sul livello di controllo e sulla vulnerabilità delle vittime.

A Roma un uomo di 63 anni argentino è stato arrestato per essersi finto un medico: aveva prescritto una cura di staminali ad un ragazzo autistico. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Arrestato finto medico: si spacciava ‘luminare’ nel campo dell’autismo e dottore di Papa Wojtyla

