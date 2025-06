Arrestato ad Arezzo un 35enne per detenzione di cocaina ai fini di spaccio | scoperto doppio nascondiglio tra auto e casa

In un'operazione lampo, la Polizia di Stato di Arezzo ha smantellato un importante anello di spaccio, arrestando un 35enne albanese con doppio nascondiglio tra auto e casa. La scoperta di droga e armi nascosti in vari luoghi testimonia l’abilità degli agenti nel contrastare il traffico illecito. Un altro colpo alla criminalità organizzata che dimostra come la fermezza e l’attenzione siano fondamentali per tutelare la città .

Nel corso di specifici servizi di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato di Arezzo ha arrestato in flagranza di reato un cittadino albanese di 35 anni, giĂ noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di cocaina. L’intervento è scattato la scorsa settimana, quando gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, impegnati in un’attivitĂ di osservazione nel territorio comunale, hanno notato un’auto con andatura sospetta. Alla guida si trovava un soggetto con precedenti specifici, che è stato immediatamente fermato per un controllo. Durante l’ispezione del veicolo, i poliziotti hanno scoperto un sofisticato sistema di occultamento ricavato nell’airbag, dove erano nascosti 10 involucri termosaldati contenenti complessivamente 28 grammi di cocaina. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arrestato ad Arezzo un 35enne per detenzione di cocaina ai fini di spaccio: scoperto doppio nascondiglio tra auto e casa

Altri articoli sullo stesso argomento

Ruba l’incasso del forno in Casentino: arrestato 54enne mentre fugge verso Arezzo - Un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri nel Casentino dopo aver tentato di rubare il registratore di cassa di un panificio tra Montemignaio e Arezzo.

Segui queste discussioni su X

Arezzo: arrestato in flagranza per spaccio un uomo ai domiciliari Partecipa alla discussione

Malore alla partita, va in arresto cardiaco: paura al campo di calcetto #Arezzo Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Arezzo. Agli arresti domiciliari ma continua a spacciare: 39enne in manette