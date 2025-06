Armi a Israele | l’Italia continua a esportare droni jet munizioni e radar I numeri che smentiscono il governo Meloni

Nonostante le dichiarazioni ufficiali, i numeri parlano chiaro: l’Italia ha continuato a esportare droni, radar e munizioni in Israele ben oltre il 7 ottobre 2023. La realtà smentisce le parole del governo Meloni, evidenziando un flusso costante di tecnologie militari verso Tel Aviv anche nei primi mesi del 2025. Una situazione che solleva domande importanti sulla trasparenza e le scelte strategiche italiane.

Non solo fino al 7 ottobre 2023 e non solo componenti e armamenti non utilizzati nella guerra a Gaza, come dichiarato e ribadito dal governo Meloni con il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e quello degli Esteri, Antonio Tajani. L’Italia ha continuato finora e continua tuttora a esportare verso Tel Aviv sistemi d’arma e tecnologie militari tra cui droni, radar e componenti per uso bellico. Anche nei primi mesi del 2025. Tra gennaio e febbraio di quest’anno, infatti, sotto la categoria generica di “armi, munizioni e loro parti e accessori” dall’Italia sono partite armi dirette a Israele per oltre 128mila euro, di cui solo 47. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Armi a Israele: l’Italia continua a esportare droni, jet, munizioni e radar. I numeri che smentiscono il governo Meloni

