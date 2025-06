Armato di forbici rapina una farmacia all' uscita trova i carabinieri

territorio. Immediato il tentativo di fuga, ma la prontezza dei militari ha permesso di bloccare l’uomo e recuperare il bottino. Un episodio che dimostra come la vigilanza costante sia fondamentale nel contrasto alla criminalità e nella tutela della nostra comunità. La sicurezza è un impegno di tutti: ogni azione contribuisce a rendere le strade più sicure per cittadini e commercianti.

