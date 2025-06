arisa torna dall ex è di nuovo amore con walter ricci dopo le accuse

Dopo tempeste e accuse, Arisa e Walter Ricci ritornano a vivere un nuovo capitolo d’amore. La coppia, ormai riunita, sembra più unita che mai, pronta a scrivere insieme il loro futuro. Un lieto ritorno che infonde speranza e romanticismo, dimostrando che anche le storie apparivano finite possono rinascere più forti di prima. La domanda ora sorge spontanea: il loro amore saprà resistere alle sfide del tempo?

Arisa e Walter Ricci, suo ex fidanzato, sarebbero tornati insieme dopo la rottura e le accuse di lei. A svelarlo è il settimanale Oggi, secondo cui sarebbe tornato il sereno fra la cantante e il musicista napoletano. Non solo i due si sarebbero ritrovati dopo la separazione, ma ora sarebbero più innamorati che mai, tanto da pensare al futuro. “Tra i due è riscoppiata più forte che mai la passione e sembrano superate le antiche comprensioni”, ha spiegato Alberto Dandolo. Dopo il ritorno di fiamma la coppia sarebbe partita in gran segreto per un viaggio a Sharm El Sheik fra spiagge bianche e tanto relax. 🔗 Leggi su Dilei.it