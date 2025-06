ariano passeggiata tra storie e sapori per la festa di sant antonio

a scoprire i tesori nascosti del nostro patrimonio, tra affascinanti storie, sapori autentici e incontri coinvolgenti. Un’esperienza unica per celebrare Sant’Antonio di Padova, riscoprendo tradizioni e creando nuovi ricordi. Preparatevi a vivere un pomeriggio di cultura e convivialità che lascerà il segno nella memoria di tutti i partecipanti. Venite a scoprire il cuore della nostra comunità!

