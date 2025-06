Ariana Grande e Cynthia Erivo sono pronte a riportarci a Oz | svelato il trailer di Wicked | For Good

Ariana Grande e Cynthia Erivo sono pronte a riportarci nel magico mondo di Oz, portando sul grande schermo il tanto atteso capitolo di Wicked: For Good. Dopo il teaser iniziale, Universal Pictures svela il primo trailer ufficiale, alimentando l’entusiasmo dei fan in vista dell’uscita del film il 21 novembre 2025. La regia di Jon M. Chu promette di regalare un’esperienza indimenticabile, lasciandoci con il desiderio di scoprire cosa ci attende in questa straordinaria avventura cinematografica.

Wicked: For Good, atto conclusivo della trasposizione cinematografica del celebre musical di Broadway, arriverà nelle sale solo il 21 novembre 2025. La gigantesca macchina promozionale, tuttavia, si è già rimessa in moto e, a poche settimane di distanza dal primissimo teaser, Universal Pictures ha svelato il primo trailer del film. Jon M. Chu firma la regia anche del secondo capitolo, forte del successo globale della pellicola del 2024, che ha incassato quasi settecentotrentamila milioni di dollari al botteghino. Nel cast, accanto alle due protagoniste Cynthia Erivo e Ariana Grande, che vestiranno di nuovo i panni delle streghe e nemiche-amiche Elphaba e Glinda, ritrovemo anche Jonathan Bailey, nel ruolo del principe Fiyero, Michelle Yeoh in quello di Madame Morrible, Ethan Slater ( Boq ), Peter Dinklage (voce del Dottor Dillamond ), Marissa Bode ( Nessarose ) e, naturalmente, Jeff Goldblum nelle vesti del (non così) grande e potente Mago di Oz. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ariana Grande e Cynthia Erivo sono pronte a riportarci a Oz: svelato il trailer di Wicked: For Good

