Aria frizzante nelle valli di Fenile Al Gentilrosso si cucina il tempo

Nel cuore delle valli di Fenile, tra le dolci colline di Pesaro e Fano, si respira un’aria frizzante e avvolgente. All’agriturismo Gentilrosso, il tempo si ferma per gustare la vita con passione, dove ogni stagione porta sapori autentici e sorrisi genuini. Lì, la cucina si fa poesia, valorizzando materie prime di qualità superiore, come le farine fatte in casa, protagoniste di un pane fragrante e profumato, ricco di tradizione e amore.

PESARO C'è aria frizzante nella campagna di Fenile, sospesa tra Fano e Pesaro, dove la frescura della sera cala tra valli docili fino alla pianura. Qui, all'agriturismo Gentilrosso, tra i tavoli viaggia il sorriso e ogni stagione è una festa. Va così, quando lavori con passione, maneggiando materia prima di primissima qualità, a cominciare dalle farine di produzione propria che danno un pane fragrante, profumato, con sentori di grano arso, erba medica e mineralità ciottolosa e iodata. Il pane è un ingrediente principe per capire in che luogo siete capitati e con esso anche la pasta madre con cui si preparano le pizze (a lunga lievitazione) qui farcite con fiocco, fiordilatte, mortadella di propria produzione, coppa di testa Alessi stratosferica, oppure, come nel caso della Isabella, topinambur e fiori zucca.

