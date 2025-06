Arezzo–Firenze treni regionali dirottati sulla linea lenta | De Robertis e Ceccarelli PD interrogano la Regione

Arezzo e Firenze vivono un momento di grande agitazione: i treni regionali sono stati dirottati sulla linea lenta, creando disagi insostenibili per migliaia di pendolari. De Robertis e Ceccarelli del PD sollevano il problema in Regione, chiedendo interventi urgenti su RFI e Trenitalia. La questione rischia di compromettere gravemente i collegamenti tra il Valdarno e le città toscane, con ripercussioni sul quotidiano di molti cittadini. È fondamentale che si trovi una soluzione rapida e efficace.

Arezzo, 5 giugno 2025 – "Disagio inaccettabile per migliaia di pendolari: la Regione intervenga su RFI e Trenitalia" Quello che si prospetta è un grave peggioramento del servizio ferroviario dei collegamenti regionali tra Arezzo, il Valdarno e Firenze, se le indicazioni di RFI e Trenitalia trovassero conferma ed attuazione dal prossimo dicembre. Secondo quanto denunciato dal Comitato dei pendolari del Valdarno Direttissima, con l'entrata in vigore del nuovo orario, i treni regionali sarebbero trasferiti sulla cosiddetta "linea lenta", allungando notevolmente i tempi di percorrenza per migliaia di utenti quotidiani, studenti e lavoratori.