arezzo fiere e congressi bilancio più che positivo per il primo semestre

Il primo semestre 2025 si chiude con un bilancio estremamente positivo per Arezzo Fiere e Congressi, che ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di accogliere eventi di grande rilievo. Da fiere internazionali a concorsi pubblici, questa struttura si conferma un punto di riferimento strategico per il territorio. E con questa energia, Arezzo si prepara a nuovi successi e opportunità, continuando a crescere e innovare nel panorama degli eventi nazionali e internazionali.

Arezzo, 5 giugno 2025 – Con il mese di maggio si è concluso un impegnativo periodo per le strutture di Arezzo Fiere. Da gennaio a maggio infatti si sono svolti una sequenza di Fiere ed eventi culminati con Oroarezzo che si è tenuto dal 10 al 13 maggio scorsi. Ma appena concluso il disallestimento di Oroarezzo la struttura fieristica aretina ha subito ospitato una tre giorni di Concorsi Pubblici di Estar in campo sanitario regionale, che ha coinvolto dal 28 al 30 maggio quasi 9.000 candidati complessivi iscritti in 4 distinte prove. La struttura logistica di Arezzo Fiere ha ben risposto con gli ampi spazi e servizi a disposizione.