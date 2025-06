Arezzo coppia precipita dalla terrazza di una casa colonica ad Ambra

Una tragedia improvvisa scuote il tranquillo paesaggio di Ambra, in provincia di Arezzo. Oggi, una coppia è precipitata dalla terrazza di una casa colonica, lasciando la comunità sgomenta e le autorità a indagare sui motivi di questa drammatica caduta. La scena, ancora avvolta nel mistero, richiede risposte e attenzione. Restate sintonizzati per aggiornamenti su questa vicenda che ha sconvolto tutti.

(Adnkronos) – Un uomo e una donna sono precipitati oggi, giovedì 5 giugno, dalla terrazza di una casa colonica ad Ambra, località del comune di Bucine, in provincia di Arezzo. Prima sarebbe caduta lei dalla terrazza, poi il compagno. La tragedia dai contorni ancora oscuri è accaduta nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Arezzo, coppia precipita dalla terrazza di una casa colonica ad Ambra

