Arezzo celebra il 211 Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri | cerimonie bilanci operativi e riconoscimenti

Il 5 giugno si è svolta ad Arezzo la cerimonia per il 211° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, data simbolica in cui, nel 1920, fu conferita la prima Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Bandiera dell’Arma per l’eroico contributo prestato durante la Prima Guerra Mondiale. Le foto della festa Le celebrazioni si sono aperte alle ore 18:30 presso la caserma sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo, intitolata alla Medaglia d’Oro al Valor Militare Appuntato Carmine Della Sala, con una cerimonia commemorativa riservata, alla presenza del Prefetto di Arezzo, dott. Clemente Di Nuzzo, e dei familiari del caduto. 🔗 Leggi su Lortica.it