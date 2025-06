Arezzo beccato con cocaina nascosta nell’airbag | pusher arrestato con 2 400 euro in tasca

Un arresto scuote Arezzo: un cittadino albanese è stato catturato con 2.400 euro in tasca e cocaina nascosta nell'airbag dell'auto. Un intervento che mette in luce il coraggio delle forze dell’ordine nella lotta contro lo spaccio di droga. Ma cosa si cela dietro questa vicenda? Scopriamo tutti i dettagli di questa operazione e le implicazioni per la sicurezza della città.

Un cittadino albanese è stato arrestato ad Arezzo per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, nascondeva la droga nell'airbag dell'auto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Arezzo, beccato con cocaina nascosta nell’airbag: pusher arrestato con 2.400 euro in tasca

In questa notizia si parla di: Arezzo Cocaina Airbag Arrestato

Spaccia cocaina mentre è ai domiciliari: in casa trovati soldi, telefoni e droga già divisa in dosi ad Arezzo - Un cittadino albanese è stato arrestato ad Arezzo per spaccio di cocaina, nonostante fosse ai domiciliari.

Cocaina nascosta nell’airbag dell’auto, arrestato un 35enne - Arezzo, 5 giugno 2025 – Un sofisticato sistema di occultamento all’interno dell’airbag dell’auto, appositamente modificato, nascondeva 10 involucri in cellophane termosaldati contenenti complessivamen ... Riporta msn.com

Arezzo, beccato con cocaina nascosta nell’airbag: pusher arrestato con 2.400 euro in tasca - Un cittadino albanese è stato arrestato ad Arezzo per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, nascondeva la droga nell'airbag dell'auto. Scrive virgilio.it

Nasconde cocaina dentro l'airbag dell'auto: arrestato - L'operazione è stata siglata dalla sezione antidroga della squadra mobile della Polizia di Arezzo ... Secondo arezzonotizie.it