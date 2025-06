Arenzano Festival Country | torna il villaggio western con tante attività per grandi e piccini

Preparati a immergerti nell’atmosfera del selvaggio West: il 4° Arenzano Festival Country trasformerà il cuore di Arenzano in un autentico villaggio western! Sabato 7 giugno, dalle 10 del mattino, grandi e piccini potranno vivere una giornata all’insegna del divertimento, tra giochi, animazione e tante sorprese. Non perdere questa occasione unica di scoprire il fascino del west senza lasciare la città!

Il Comitato Carnevale dei Ragazzi di Arenzano organizza il 4° Arenzano Festival Country sabato 7 giugno: a partire dalle ore 10 tutta Arenzano si trasformerà in un vero e proprio villaggio western. Una giornata di divertimento in stile country con giochi per grandi e per bambini, animazione e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Arenzano Festival Country: torna il villaggio western con tante attività per grandi e piccini

In questa notizia si parla di: Arenzano Country Festival Villaggio

Arenzano Festival Country: villaggio western con animazione, giochi e spettacoli - Il Comitato Carnevale dei Ragazzi di Arenzano organizza il 3° Arenzano Festival Country sabato 1° giugno: a partire dalle ore 10 tutta Arenzano si trasformerà in un vero e proprio villaggio western. Lo riporta genovatoday.it

"C'era una volta il West": ad Arenzano il primo festival country - Sabato 4 giugno ad Arenzano il Comitato Carnevale organizza "C'era una volta il West", primo festival country nella cittadina. Una scenografia trasformerà via Bocca in un villaggio del vecchio West. Riporta genovatoday.it

Arenzano ride con Enzo Paci: il 31 maggio gran finale di stagione al Sipario Strappato - Sabato 31 maggio alle ore 21, il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano conclude in grande stile la sua stagione 2024-2025 con “Uh! Dalla clava a Tik Tok” ... Segnala ligurianotizie.it

Genoa City Police looking for driver who hit 2 pedestrians after Country Thunder concert