aree verdi intorno ai pispini indecorose

"Una situazione non decorosa e soprattutto non sicura". Così viene definita la situazione delle aree verdi intorno alla zona dei Pispini, da Maria Francesca Battaglini, abitante della zona, con specifica attenzione sul giardino adiacente al palazzetto del Coni, che è spazio comunale, e il Giardino dei profumi appena prima di porta Pispini. "La città si deve adeguare all'elevato numero di cani che abitano dentro il centro storico, che hanno bisogno di spazi – afferma Battaglini –, bisognerebbe che in ogni zona della città, o quanto meno in ogni terzo ci fosse un'area dedicata ai cani". Un tema, quello della cura delle aree verdi, spesso all'attenzione dei cittadini, sia in centro sia in periferia: "Qua (al giardino dell'area intorno al Coni ndr) manca la staccionata – sottolinea la residente – e di conseguenza è pericoloso non solo per i cani che potrebbero oltrepassare i confini e andare verso la valle di Follonica, ma anche per i bambini, visto che l'area ha, o meglio aveva, una zona dedicata ai barberi, con una pista che però è ormai abbandonata e di conseguenza inutilizzabile".