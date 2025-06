Area mercatale immersa nel verde | nuovo progetto green da oltre 1 mln di euro

Immergersi nella natura non è mai stato così conveniente e innovativo. L’Amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha approvato un ambizioso progetto da oltre 1 milione di euro per creare un'area mercatale immersa nel verde nel suggestivo Giardino delle Delizie. Questa iniziativa trasformerà il mercato in un’oasi ecosostenibile, offrendo un’esperienza unica tra natura e commercio. La progettualità, dopo una...

FRANCAVILLA FONTANA - L’Amministrazione comunale di Francavilla Fontana ha approvato un progetto da 1,1 milioni di euro per la realizzazione di un’area verde nel Giardino delle Delizie che consentirà lo svolgimento del mercato in un contesto naturale ed ecosostenibile. La progettualità, dopo una. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Area mercatale immersa nel verde: nuovo progetto green da oltre 1 mln di euro

