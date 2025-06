ardor lazzate punta in alto in eccellenza con fedele e giangaspero

L’Ardor Lazzate punta in alto con passione e determinazione, pronti a lasciare il segno nel prossimo campionato di Eccellenza. Con Ferdinando Fedele ancora alla guida, la società conferma la fiducia nel suo progetto e nella sua visione vincente. La convinzione che il gruppo possa raggiungere grandi traguardi resta solida, alimentando l’entusiasmo di tifosi e staff. Il futuro promette emozioni e successi, perché i gialloblù sono pronti a scrivere nuove pagine di gloria.

L’Ardor Lazzate si candida già da ora a un ruolo da assoluta protagonista per il prossimo campionato di Eccellenza. E, come è noto, lo farà ancora con Ferdinando Fedele seduto sulla panchina. Sembrava prossimo un cambio della guardia sulla panchina della compagine gialloblù ma sarà ancora il tecnico varesino il condottiero. Il mancato raggiungimento dell’obiettivo non ha scalfito la fiducia della società nei suoi confronti, anzi. Il consiglio direttivo ha atteso le dinamiche del mercato delle panchine specie di Serie D per poi ufficializzare l’avvenuto accordo con il tecnico della provincia di Varese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net