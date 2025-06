Archi di Pasqua e cabaret | a San Biagio Platani si ride con I respinti

magica comicità che ha conquistato il cuore di molti. Un’occasione imperdibile per ridere di gusto e condividere momenti di allegria in un’atmosfera unica. Non mancate a questa serata all’insegna della spensieratezza e del sorriso, perché il divertimento è il miglior modo per celebrare la fine delle festività pasquali!

Sabato 7 giugno alle 21, a San Biagio Platani in occasione degli ultimi giorni degli Archi di Pasqua, è in programma lo spettacolo del trio comico siciliano “I respinti” che in televisione il grande pubblico ha conosciuto con “Sicilia Cabaret” su Antenna Sicilia ma anche grazie alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Archi di Pasqua e cabaret: a San Biagio Platani si ride con “I respinti”

