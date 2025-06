Aragoste a Manhattan recensione | un film da non perdere e il chiasso di umanità che resiste

"Aragoste a Manhattan" è un film che cattura il cuore pulsante di una società complessa e sfaccettata, un vero e proprio viaggio nel caos e nella resistenza umana. Alonso Ruizpalacios ci guida attraverso un universo culinario e sociale, dove i protagonisti Raul Briones Carmona e Rooney Mara incarnano la lotta quotidiana dell'anima americana. Un'opera da non perdere che svela il chiasso di umanità che resiste, lasciandoci riflettere sul valore della comunità e della speranza.

Alonso Ruizpalacios ci porta nel ventre di una cucina irrequieta, cosmo antropologico di un corollario sociale, politico e marcatamente americano. Tra i protagonisti Raul Briones Carmona e Rooney Mara. Al cinema. È vero, sembra il nome di una dimenticata commedia anni Novanta ma, riflettendoci, il titolo italiano scelto dalla distribuzione non è poi così male, e anzi riesce a suggerire bene il senso del film. Perché è chiaro l'intento del regista messicano Alonso Ruizpalacios: Aragoste a Manhattan (La Cocina, il titolo originale con cui è passato nella stanca Berlinale 2025), esaspera - ma non poi così tanto - i confini di un ristorante per ribaltare il senso sociale, umano e politico di una storia in cui l'allegoria è la portata principale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it