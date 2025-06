Arabia Saudita c’è chi dice no | in tanti in questa sessioni hanno rifiutato i miliardi dei sauditi

Arabia Saudita: nonostante le offerte da capogiro, c’è chi dice no. In questa sessione, numerosi campioni del calcio mondiale hanno rifiutato le sirene della Saudi Pro League, preferendo restare fedeli ai propri club o alle proprie ambizioni sportive. La sfida tra denaro e passione continua a dividere il mondo del calcio, ma quali saranno le reali conseguenze di queste scelte? Solo il tempo potrà svelarlo.

