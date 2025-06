Apre un finto profilo social e ricatta un uomo con foto intime inviate online | denunciato 23enne

Un caso di blackmail online scuote la comunità: un ragazzo di 23 anni ha aperto un falso profilo social e, minacciando di condividere foto intime, ha estorto denaro a un uomo. La polizia, dopo un'indagine accurata, ha identificato e denunciato il presunto responsabile, evidenziando l'importanza di vigilare sulla propria privacy digitale. La lotta contro la criminalità online continua: ecco come proteggersi e reagire di fronte a simili minacce.

La polizia ha identificato e denunciato un ragazzo di 23 anni perché ritenuto il presunto responsabile di un caso di estorsione sessuale online. Secondo gli inquirenti il giovane avrebbe ricattato un uomo minacciandolo di pubblicare alcune sue foto intime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Intime Uomo Denunciato Apre

A COMO UN UOMO HA DENUNCIATO UNA 40ENNE SOSTENENDO CHE LEI GLI AVESSE FREGATO 28 MILA EURO MA... Partecipa alla discussione

Apre un finto profilo social e ricatta un uomo con foto intime inviate online: arrestato 23enne - Oggi, giovedì 5 giugno, la Polizia di Stato ha identificato e denunciato un ragazzo di 23 anni ... Secondo gli inquirenti il giovane avrebbe ricattato un uomo minacciandolo di pubblicare alcune sue ... Da fanpage.it

Distribuisce volantini con foto intime della ex, denunciato - Un uomo di 44 anni, residente a Como, è stato denunciato dalla ex fidanzata per aver distribuito sotto casa sua a Cinisello Balsamo (Milano) volantini con sue fotografie intime e i suoi ... ansa.it scrive

Posta foto intime della ex moglie su WhatsApp, denunciato - Un uomo di 61 anni, residente nella zona di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, è stato denunciato dai Carabinieri ... della donna scattate in momenti intimi. Segnala unionesarda.it

Candida uomo: cause, sintomi e rimedi di un problema che non è solo femminile