apre a viterbo la sample sales di benedetta bruzziches

Il 7 e 8 giugno, Viterbo si anima con l’attesa apertura della sample sale di Benedetta Bruzziches alla Bottega Bruzziches. Un’occasione imperdibile per scoprire e aggiudicarsi pezzi unici, tra campionari esclusivi e tesori nascosti, in un evento che va oltre una semplice vendita: un viaggio nel cuore creativo del marchio. Preparati a vivere un’esperienza esclusiva nel mondo di Benedetta Bruzziches!

Il 7 e 8 giugno apre a Viterbo il sample sales live all'interno della Bottega Bruzziches, un evento che è molto più di una vendita: due giorni in cui è possibile scoprire e avere accesso privato ai tesori nascosti della bottega. Da pezzi unici di campionario dell'archivio del marchio a tesori.

