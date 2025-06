Appuntamento in darsena con La Pulce d' Acqua

Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore di Ravenna! Domenica 8 giugno, la Darsena si trasformerà nel suggestivo scenario del mercatino dell’usato “La Pulce d’Acqua”, il punto di riferimento per gli amanti del vintage e delle occasioni. Non perdere l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva: un’occasione imperdibile per scoprire tesori nascosti e condividere momenti speciali. Ti aspettiamo per concludere in bellezza questa stagione!

Ultimo appuntamento prima della pausa estiva con il mercatino dell’usato “La Pulce d’Acqua”. L’appuntamento è domenica 8 giugno in Darsena a Ravenna (dalle 8.30 alle 18.30). Le prossime date: 31 agosto, 14 settembre, 12 ottobre, 2 novembre, 8 dicembre (lunedì). Il mercatino “gemello” “La Pulce. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Appuntamento in darsena con "La Pulce d'Acqua"

Segui queste discussioni su X

Torna l'appuntamento con il #GiugnoPisano! Tutte le informazioni https://turismo.pisa.it/eventi/giugno-pisano-2025… Non avete mai partecipato a questi eventi? Vi aspettiamo! Roberto Tota, Milleluci Francesco Malasoma, Carrello Paolo Cavallo, Tweet live su X

#SaloneNauticoVenezia: questa mattina la tradizione ha fatto da protagonista al pontile Scali con il corteo “Barche Storiche in legno Dalla Pietà – Un classico della storia nautica veneziana”, Giunto alla sua IV° edizione, l’appuntamento è a cura dell’Assoc Tweet live su X

Su questo argomento da altre fonti

Paolo Conte - Via Con Me