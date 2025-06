Apple perde ancora | la Corte d' appello rifiuta la sospensione dei link esterni nell' App Store

Apple ancora sconfitta: la corte d'appello respinge la richiesta di sospensione dei link esterni nell’App Store, obbligando la piattaforma a consentire link e opzioni di pagamento alternative. Mentre Epic esulta per questa vittoria, la giudice invia Apple alle procure per oltraggio, alimentando il dibattito su monopolio e trasparenza nel settore digitale. La battaglia legale si infiamma: cosa cambierà per sviluppatori e utenti?

