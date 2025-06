Appendino a Fanpage | “Meloni codarda vuole sabotare i referendum perché è dalla parte dei poteri forti”

Chiara Appendino si schiera con determinazione a favore dei referendum sul lavoro, definendoli un vero e proprio spartiacque tra chi difende i diritti dei lavoratori e chi alimenta gli interessi dei poteri forti. La sua presa di posizione si inserisce in un momento cruciale per il Paese, invitando gli italiani a riflettere sulla scelta che cambierà le sorti del mondo del lavoro. Continua a leggere per scoprire come questa battaglia si fa sempre più decisiva.

Chiara Appendino, vicepresidente del M5s, ha dichiarato che voterà 4 Sì sui quesiti sul lavoro ai referendum dell'8 e 9 giugno: "È uno spartiacque, bisogna decidere da che parte stare. Sei dalla parte di chi è sfruttato o dalla parte di chi sfrutta?", ha detto in un'intervista a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti