Appartamento in fiamme | residenti evacuati corrono i pompieri

Questa mattina, ad Eboli, il sangue freddo ha prevalso di fronte a un incendio improvviso in un appartamento di via Paesano. I residenti, evacuati tempestivamente, hanno assistito impotenti alle fiamme che minacciavano la loro sicurezza. I vigili del fuoco sono subito intervenuti, combattendo con coraggio e professionalitĂ le fiamme per mettere in salvo tutti. Una scena di tensione che ha richiesto il massimo sforzo e collaborazione.

Momenti di tensione, questa mattina, ad Eboli, dove un incendio è divampato all'interno di un appartamento situato al secondo piano di un condominio in via Paesano. I soccorsi Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che stanno domando le fiamme che, a loro volta, hanno sprigionato una.

