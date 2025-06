Appartamento a fuoco nel Mantovano per una fuga di gas | marito e moglie gravemente ustionati

Un incendio devastante ha sconvolto Asola, nel Mantovano, a causa di una fuga di gas. Marito e moglie, coinvolti nell'esplosione, sono stati gravemente ustionati e ora lottano tra la vita e la speranza in ospedale. Questa tragedia ci ricorda quanto sia importante la sicurezza domestica e l’attenzione ai segnali di pericolo. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa drammatica vicenda.

Intorno alle 10:30 di oggi è divampato un incendio ad Asola, un comune in provincia di Mantova. Nell'esplosione sono rimasti gravemente ustionati due anziani che, al momento, si trovano ricoverati in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Gravemente Ustionati Appartamento Fuoco

Asola, una fuga di gas dalla bombola e s’incendia la cucina: marito e moglie di 79 e 84 anni gravemente ustionati - Una tranquilla mattina ad Asola si è trasformata in tragedia: un incendio scoppiato da una fuga di gas ha provocato gravi ustioni a una coppia di anziani.

Appartamento a fuoco nel Mantovano per una fuga di gas: marito e moglie gravemente ustionati - Questa mattina, giovedì 5 giugno, intorno alle ore 10:30 è divampato un incendio in un appartamento ad Asola, un comune in provincia di Mantova. Nell'esplosione sono rimasti gravemente ustionati due ... Segnala fanpage.it

Asola, una fuga di gas dalla bombola e s’incendia la cucina: marito e moglie di 79 e 84 anni gravemente ustionati - La deflagrazione in un appartamento della cittadina del Mantovano da una fuga di gas causata dal tubo non correttamente sigillato, quando è stata sostituita la bombola. I coniugi ricoverati in codice ... Si legge su msn.com

A fuoco appartamento nell'Aretino, 64enne gravemente ustionato - (ANSA) - BUCINE (AREZZO), 15 APR - Un uomo di 64 anni è rimasto gravemente ustionato nell'incendio di un appartamento scoppiato questa notte in località Ambra, nel comune di Bucine (Arezzo). Il rogo, ... Da msn.com

FORLĂŚ: Drammatica notte di fuoco, gravemente ustionato un uomo disabile | VIDEO