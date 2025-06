Appaltata la ristrutturazione dell' Anfiteatro Mediterraneo | Cantiere complesso in estate i lavori

Un grande passo avanti per la valorizzazione culturale di Foggia: sono stati aggiudicati i lavori di ristrutturazione dell’Anfiteatro Mediterranean, un progetto ambizioso che trasformerà questo storico sito in un polo di attrazione e cultura. Con l’appalto affidato al Consorzio Stabile Oscar e la collaborazione della Gesim srl di Caserta, i lavori, previsti per l’estate, rappresentano una sfida complessa ma entusiasmante. La rinascita dell’anfiteatro si avvicina, promettendo nuove emozioni e opportunità per la città.

Sono stati aggiudicati il 30 maggio scorso i lavori di ristrutturazione dell'Anfiteatro Mediterraneo di Foggia. L'appalto è stato affidato al Consorzio Stabile Oscar, società consortile a responsabilità limitata di Rionero in Vulture (Potenza), e sarà la ditta Gesim srl di Caserta la consorziata.

