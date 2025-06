Apertura di FdI sul terzo mandato | il presidente del Veneto commenta

Il dibattito sul terzo mandato si infiamma, mentre il presidente della Regione Veneto apre uno spiraglio di apertura. Donzelli afferma che non ci sono preclusioni né sui tempi né sui risvolti dello sblocco, indicando un certo spazio di manovra. La sfida ora è trovare un equilibrio tra le parti, ma se la legge rimane invariata, l'Italia si prepara alle urne come previsto. La partita è aperta e il futuro resta incerto.

E' innegabile che ci sia stata un'apertura considerando che Donzelli dice che non ci sono preclusioni nĂ© per i tempi nĂ© per i ragionamenti sullo sblocco dei mandati. Dovremo vedere il prosieguo, certo se si cerca l'unanimitĂ tra le Regioni non la si trova nĂ© in una direzione nĂ© nell'altra. Penso debba prevalere il buon senso e non ne faccio una crociata, se non cambia la legge andiamo al voto come previsto". Così il presidente della Regione Veneto sulle aperture di FdI sul terzo mandato a margine di un convegno a Roma. "E' corretta - ha aggiunto - la posizione che pone Donzelli e per suo tramite penso e spero anche la maggioranza di questo governo che l'Italia a mosaico, a macchia di leopardo, sui mandati non può esistere per cui ben venga lo sblocco dei mandati se ci sarĂ ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net