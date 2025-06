Aperto il bando per insediamenti produttivi a Peccioli | il Comune cede aree per 30mila metri quadri

Il Comune di Peccioli apre un nuovo capitolo di sviluppo economico con il bando per insediamenti produttivi, offrendo 30mila metri quadri di aree tra via Silvestro Lega e via Boccioni. Un’opportunità unica fino al 30 giugno 2025 per promuovere industria, artigianato e innovazione, contribuendo a rafforzare il tessuto imprenditoriale locale. Un passo deciso verso un futuro ricco di potenzialità e crescita sostenibile.

Un bando di gara, aperto fino al 30 giugno 2025, che permetterĂ al Comune di Peccioli di assegnare una serie di aree comprese tra via Silvestro Lega e via Boccioni, in prossimitĂ del nuovo villaggio scolastico ora in costruzione, per sviluppare industria, artigianato e far crescere l'economia.

